Mercato - OM : Paul Aldridge, pour vendre des joueurs le club ?

Publié le 13 mars 2020 à 4h10 par La rédaction

Alors que le club de Marseille doit vendre l’été prochain, la direction de l’OM a décidé de faire appel à Paul Aldridge. Mais qui est-ce ?

En janvier dernier, l’OM annonçait le recrutement d’un certain Paul Aldridge, en CDD d’un an, afin qu’il devienne le conseiller spécial de Jacques-Henri Eyraud. Âgé de 54 ans, l’Anglais a été directeur sportif de West Ham, où il a notamment fait venir Javier Mascherano et Carlos Tévez en 2006. Passé par Leicester, Manchester City, les Bolton Wanderers ou encore Sheffield Wednesday, il sera le « couteau suisse » de JHE.

Une vente du club ?

En contact régulier avec les banques émiratis, Paul Aldridge est arrivé en « super-héros du fair-play financier », afin d’aider le club à se redresser financièrement. Seulement, avec ses liens avec les banques, la question se pose du côté de Marseille. Si on parlait de grosse vente pour redresser le club au niveau des joueurs, et si c’était le club qui était vendu ? Après le rachat du club en 2016 par Franck McCourt et l’OM Champions Project finalement tombé à l’eau, l’OM pourrait, par le biais de Aldridge, trouver un nouvel acheteur…



Passé par pas moins de 5 clubs anglais, Aldridge dispose d’un réseau très important en Angleterre. Face à des besoins d’argent qui sont devenus vitaux à Marseille, il va falloir vendre obligatoirement un joueur lors du prochain mercato pour une très grosse somme d’argent. Et quand on sait que la vente de Zambo-Anguissa à Fulham pour 30 millions d’euros a sauvé l’OM des griffes du fair-play financier en 2018, le réseau anglais de Aldridge pourrait bien servir à l’OM pour réaliser de grosse ventes.

Sanson, une vente pour sauver l’OM ?

Alors que André Villas-Boas ne souhait « perdre personne », une grosse vente chez les Anglais semble inévitable. Et comme révélé en exclusivité par le10sport.com lors du dernier mercato hivernal, West Ham avait formulé une offre de 30 millions d’euros pour Morgan Sanson. Une offre que les dirigeants de l’OM avaient refusée, pensant que ce n’était pas assez pour son milieu de terrain. Lors du prochain mercato, et après la bonne saison réalisée par l’ancien milieu de terrain de Montpellier, Sanson devrait quitter l’OM, et la destination la plus probable, surtout après l’arrivée du nouveau super-conseiller de Eyraud, reste l’Angleterre. Affaire à suivre...