Mercato - OM : Pablo Longoria a un joli coup à jouer en Serie A !

Publié le 3 juillet 2021 à 6h30 par Th.B.

En quête d’un avant-centre dans le cadre du mercato estival, l’OM pourrait miser sur Rafael Leao qui ne devrait pas être retenu par le Milan AC…

Les semaines se suivent et se ressemblent du côté de l’OM. En effet, alors que le club a validé son ticket pour la Ligue Europa en toute fin de championnat, Pablo Longoria est déjà passé à l’action depuis le début du mercato. Les transferts de Gerson et de Konrad de la Fuente ont déjà été officialisés et il pourrait rapidement en être de même pour les prêts de Pau Lopez et de Cengiz Ünder. En outre, alors que Valère Germain n’est officiellement plus au club et que Dario Benedetto serait susceptible d’être vendu, le président de l’OM scruterait le marché dans l’optique de recruter un attaquant de pointe.

Le Milan AC prêt à vendre Leao, mais…