Mercato - OM : Nouvelle annonce tonitruante sur l’avenir de McCourt !

Publié le 20 novembre 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Malgré les nombreuses spéculations sur un éventuel rachat de l’OM par l’homme d’affaires saoudien Al-Walid bin Talal, Frank McCourt n’aurait aucun souci à se faire à ce sujet.

Depuis maintenant plusieurs mois, les spéculations vont bon train concernant l’avenir de Frank McCourt à la tête de l’OM, et certains journalistes affirment même que le propriétaire américain aurait déjà trouvé un accord avec l’homme d’affaires saoudien Al-Walid bin Talal pour le rachat du club phocéen. Mais d’autres sources démentent fermement cette vente de l’OM, et le journaliste indépendant Romain Molina a fait une annonce claire à ce sujet dans Space sur Twitter.

« Les saoudiens n’ont jamais été là à l’OM »