Mercato - OM : Nouvelle annonce retentissante sur l'avenir de Gerson

Gros retournement de situation pour l'avenir de Gerson ? Alors qu'il se trouve au Brésil, le milieu de terrain pourrait ne pas s'engager avec Flamengo. Président du club de Rio de Janeiro, Rodolfo Landim a confirmé la tendance, précisant que l'OM rendait les négociations au sujet d'un transfert complexes. Un retour de Gerson à Marseille ne serait pas écarté.

Ça bloque pour le transfert de Gerson. De retour au Brésil après avoir été mis de côté par Igor Tudor à l'OM, le milieu de terrain est retourné dans son pays natal, avec l'espoir de s'engager avec Flamengo. Un club dont il a porté les couleurs entre 2019 et 2021. Mais selon les informations de La Provence, l'OM n'aurait reçu aucune proposition de la part de Flamengo.

Longoria fait le point dans le dossier Gerson

Selon le média, l'OM commencerait à perdre patience. Présent en conférence de presse ce mardi, Pablo Longoria a confirmé que son retour à Marseille ne serait pas écarté. « On en est négociation avec Flamengo. Pour le moment il n'y a pas d'accord. Le joueur est au Brésil avec l'accord du club (...) La volonté du joueur est de rentrer au Brésil, il l'a manifestée pour des circonstances qui sont personnelles. S'il n'y a pas d'accord, et on parle d'un joueur qui a de la valeur, il sera réintégré à l'équipe » a déclaré le président du club marseillais.

« Il est important que Flamengo trouve un dénominateur commun avec l'OM »

Président de Flamengo, Rodolfo Landim confirme la tendance dans ce dossier Gerson. « Nous avons déjà eu une conversation avec Gerson. Le problème de Gerson est qu'il a un contrat avec l'Olympique de Marseille, ce n'est pas seulement la relation qu'il a avec Flamengo qui décidera de sa venue ou non. Il est important que Flamengo trouve un dénominateur commun avec l'Olympique de Marseille » a-t-il confié dans un entretien accordé à ESPN.

« L'OM rend cette arrivée très, très difficile »