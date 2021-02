Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouveau rebondissement pour l’avenir de Maurizio Sarri ?

Publié le 26 février 2021 à 13h10 par G.d.S.S.

Pisté par l’OM après la mise à pied d’André Villas-Boas, Maurizio Sarri a recalé le club phocéen. Et il pourrait finalement prendre la direction d’un retour à Naples l’été prochain…

Alors que Jorge Sampaoli est plus proche que jamais de rejoindre l’OM où il viendra succéder à André Villas-Boas et reprendre le flambeau de Nasser Larguet qui assure l’intérim depuis plusieurs semaines, Pablo Longoria avait pourtant tenté d’autres coups XXL avant l’entraîneur argentin. En effet, comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité, le directeur sportif de l’OM avait notamment approché Maurizio Sarri, mais le technicien italien l’avait recalé. Et son avenir pourrait finalement passer par une autre écurie…

Sarri en contact avec Naples