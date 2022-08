Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouveau rebondissement dans le dossier Ünder

Publié le 24 août 2022 à 23h45 par La rédaction

Annoncé dans un possible échange avec l'Atalanta Bergame pour faciliter la venue de Ruslan Malinovsky à l'OM, Cengiz Ünder aurait pris une décision radicale. L'ailier turc ne devrait pas rejoindre l'équipe de Gian Piero Gasperini durant ce mercato. Néanmoins, il pourrait être vendu et remplacé aussitôt par la direction marseillaise.

Après avoir bouclé sa onzième recrue estivale avec Éric Bailly, Pablo Longoria n'en a pas terminé avec le mercato. Dernièrement, le président de l'OM avait des vues sur l'international ukrainien Ruslan Malinovsky qui évolue à l'Atalanta Bergame. Un échange était à l'étude avec Cengiz Under, mais le turc ne serait pas emballé à l'idée de rejoindre Bergame.

Under n'ira pas à Bergame

Malgré les discussions entre l'OM et l'Atalanta Bergame au sujet d'un échange entre Cengiz Ünder et Ruslan Malinovsky, le deal ne devrait pas se faire d'après Foot Mercato . Le Turc ne souhaiterait pas rejoindre le club italien qui se serait également raviser à son sujet. De plus, Ruslan Malinovsky aurait émis le désir de rejoindre Tottenham.

Longoria à l'affût pour le vendre