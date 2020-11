Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouveau coup dur pour les finances de McCourt !

Longtemps annoncé sur le départ, Morgan Sanson est finalement resté à l’OM cet été. Et la valeur marchande du milieu de terrain marseillais aurait considérablement baissé…

« Fo rcément que la Ligue des champions a beaucoup joué, le coach aussi et il le sait. C'est la première fois que je peux jouer cette compétition, en plus à Marseille, c'est ce que j'étais venu chercher en signant ici. Donc pourquoi partir quand on a la Champions League ? » , avait expliqué Morgan Sanson en octobre dernier pour justifier le fait de ne pas avoir quitté l’OM durant le mercato estival. Pourtant, l’ancien Montpelliérain a longtemps annoncé sur le départ afin de renflouer les caisses du club de Frank McCourt grâce à sa valeur marchande intéressante. Mais la donne aurait changé pour Sanson…

Le prix de Sanson en chute libre ?