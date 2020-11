Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une énorme menace se profile pour cette priorité de Puel !

Publié le 14 novembre 2020 à 1h15 par A.M.

En quête d'un renfort en défense centrale, Claude Puel souhaite toujours obtenir le prêt de William Saliba qui n'entre pas dans les plans de Mikel Arteta à Arsenal. Mais dans ce dossier, il faudra se méfier de l'AC Milan.

La fin du mercato a dû être terriblement frustrante pour Claude Puel qui a vu filer Wesley Fofana alors qu'il espérait conserver son défenseur central au moins une saison supplémentaire. Mais face aux 40M€ offerts par Leicester, l'ASSE n'avait plus le choix et devait accepter cette offre. Par conséquent, les Verts se sont rapidement mis en quête de son successeur et ont obtenu le prêt de Panayiótis Rétsos en provenance du Bayer Leverkusen. Toutefois, Claude Puel voulait un autre défenseur en plus et s'est rapidement positionnés sur William Saliba, qui ne trouve pas sa place à Arsenal. Mais son prêt a capoté dans les ultimes instants du mercato.

L'AC Milan est également dans le coup pour Saliba