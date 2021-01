Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouveau coup de tonnerre dans ce dossier brûlant !

Publié le 11 janvier 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec l’OM à l’issue de la saison, Jordan Amavi semblait parti pour s’en aller libre. Mais Pablo Longoria lui aurait finalement formulé une offre de prolongation inattendue…

Le 3 décembre dernier, en conférence de presse, Jordan Amavi avait fait une annonce pour le moins énigmatique sur son avenir à l’OM avec un contrat qui prendra fin en juin prochain : « Je n’en parlerai pas aujourd’hui (…) Ca ne me fait pas gamberger. Pour l'instant je suis là, je défends les couleurs de mon club. On verra quand ça sera le moment d'en parler », indiquait le latéral gauche de l’OM, présent au club depuis les premiers mois de l’ère McCourt puisqu’il était arrivé en août 2017. Amavi semblait donc engagé vers la tendance d’un départ libre en fin de saison, et pourtant…

Amavi pourrait être prolongé !

Comme l’a révélé Téléfoot dimanche, la direction de l’OM serait finalement passée à l’action dans ce dossier et aurait formulé une offre de prolongation de trois ans à Jordan Amavi, soit jusqu’en juin 2024. L’ancien Niçois, qui était donc promis à un départ libre en fin de saison comme Florian Thauvin, pourrait donc finalement fixer son avenir à l’OM.