Mercato - OM : Villas-Boas à l'origine du départ d'une grande pépite de l'OM !

Publié le 23 décembre 2020 à 23h45 par La rédaction

Formé à l'OM, Niels Nkounkou a signé son premier contrat professionnel cet été, mais avec Everton. Le latéral gauche est revenu sur sa situation avec le club phocéen et sur ses motivations pour rejoindre les Toffees.

Lors du prochain mercato, l'OM devrait vraisemblablement vendre quelques éléments. Faute d'y être parvenu cet été. Toutefois, le club phocéen a tout de même perdu des joueurs avec notamment les départs libres d'Isaac Lihadji et Niels Nkounkou, respectivement au LOSC et à Everton. Les deux jeunes ont refusé de signer leur premier contrat professionnel sur la Canebière pour aller voir ailleurs. Un choix payant pour Niels Nkounkou, qui a déjà fait une belle impression avec les Toffees . Le latéral gauche a été titularisé lors des trois rencontres de Carabao Cup, avant de débuter contre Newcastle en Premier League. Le joueur de 20 ans trouve ainsi l'espace qu'il n'avait pas à l'OM. L'une des raisons de son départ et d'André Villas-Boas n'y est pas étranger.

« Je n'ai pas eu discussion avec l'entraîneur »