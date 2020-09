Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça se précise pour la grande priorité de Villas-Boas !

Publié le 15 septembre 2020 à 16h30 par A.C.

L’Olympique de Marseille commence à y voir plus clair, dans sa quête d’un attaquant de pointe.

Cet été, André Villas-Boas a pu compter sur deux renforts de qualité, avec Leonardo Balerdi, Yuto Nagatomo et Pape Gueye. Mais le coach de l’Olympique de Marseille a besoin d’une quatrième recrue. Cela concerne le poste d’attaquant de pointe. Villas-Boas l’a en effet répété plusieurs fois : « Il manque une option à Dario (Benedetto) ». Ainsi, Pablo Longoria s’est rapidement attelé à la tâche et plusieurs pistes ont été activées. C’est notamment le cas de M’Baye Niang, selon nos informations. L’attaquant du Stade Rennais s’est d’ailleurs montré évasif, au sujet de son avenir. « Je ne sais pas comment va se terminer le mercato, mais aujourd’hui, je suis au club et reste concentré sur le travail qu’on me demande » a déclaré Niang, via son compte Twitter. Interrogé sur une possible arrivée de l’attaquant rennais, Villas-Boas s’est toutefois montré ferme. « J'ai fait savoir à l'entourage du joueur qu'on n'est pas sur lui, on n'a pas fait d'offre. On n'a ni les moyens ni l'intérêt pour le faire venir » a déclaré le coach de l’OM. « Ce n'est pas parce qu'il n'a pas la qualité, mais parce qu'on n'a pas les capacités et qu'on cherche un autre profil ».

Niang et Touré, des pistes compromises...

M'Baye Niang n’est pas la seule cible de l’OM, puisque Foot Mercato a annoncé que Pablo Longoria suivrait de près El Bilal Touré, du Stade de Reims. Cette dernière piste, serait toutefois à mettre de côté. D’après les informations de France Football , l’Olympique de Marseille aurait bien approché le Stade de Reims pour El Bilal Touré... mais se serait vu refermer la porte au nez. FF explique en effet que les Remois, Touré serait « intransférable ». Cela pourrait bien sur changer avec une offre supérieure à 20M€, mais ce montant ne semble atteignable pour l’OM, à l’heure actuelle.

