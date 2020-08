Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mourad Boudjellal interpelle encore Frank McCourt !

Publié le 26 août 2020 à 0h15 par A.M.

Bien décidé à mener à bien le projet de rachat de l'OM initié par Mohamed Ayachi Ajroudi, Mourad Boudjellal demande une nouvelle fois à Frank McCourt de vendre le club phocéen.

Il est de retour. Omniprésent dans les médias durant le mois de juin, Mourad Boudjellal s'est rapidement fait plus discret face à l'intransigeance de Frank McCourt qui a répété sa volonté de conserver ses parts à l'Olympique de Marseille par le biais de différents communiqué. Toutefois, ces dernières heures, Mourad Boudjellal a fait son retour sur le devant de la scène et confirme sa volonté de reprendre l'OM et d'en devenir le président grâce au projet de rachat mené par Mohamed Ayachi Ajroudi. Et l'ancien président du RCT n'hésite pas à mettre la pression sur Frank McCourt.

«Il va devoir mentir, donc... basta !»