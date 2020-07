Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mourad Boudjellal a déjà un souci en moins pour le rachat de l’OM !

Publié le 3 juillet 2020 à 4h30 par T.M.

Avec son projet, Mourad Boudjellal sera-t-il le prochain homme fort de l’OM ? Pour racheter le club phocéen à Frank McCourt, il aurait en tout cas un concurrent de moins…

Ce n’est clairement plus un secret, appuyé par des investisseurs du Moyen-Orient, Mourad Boudjellal pilote actuellement un projet XXL pour racheter l’OM. Et si le clan McCourt persiste à dire que le club n’est pas à vendre, l’intérêt est pourtant bien présent. D’ailleurs, les prétendants seraient plusieurs. Outre ce projet pharaonique, il existerait également un candidat venu de Russie. « J’ai appris qu’un oligarque russe avait fait une offre il y a quinze jours sur proposition et insistance de Vladimir Poutine », expliquait récemment George Malbrunot. De quoi faire de l’ombre à Boudjellal ?

L’OM sous pavillon russe ?