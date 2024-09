Mercato - OM : Mis au placard, il connait enfin la raison

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Nommé entraîneur de l’OM cet été, Roberto De Zerbi a fait des victimes à son arrivée. Un loft des indésirables a été mis en place et on pouvait y retrouver Chancel Mbemba. Cadre du club phocéen la saison dernière, le Congolais a subi un terrible déclassement. Un cas Mbemba d’ailleurs justifié par Pablo Longoria.

Le mercato a été mouvementé à l’OM. Il y a eu ces 11 arrivées, mais aussi les nombreux départs, dont ceux des indésirables. En revanche, Chancel Mbemba est lui toujours à Marseille. Poussé vers la sortie tout au long de l’été, le Congolais n’a pas bougé et se retrouve aujourd’hui mis au placard…

Greenwood : Le vestiaire de l'OM le met déjà en garde https://t.co/7ovSkCHsXi pic.twitter.com/xhheFHtsJE — le10sport (@le10sport) September 12, 2024

« Mbemba n’a plus d’avenir à l’OM »

Du côté de l’OM, on a été très clair à propos de Chancel Mbemba, « il n’a plus d’avenir à l’OM ». « On l’a dit, expliqué, la décision a été prise. Il a été mis au courant, il a quand même voulu rester. Il n’y a aucune chance de le revoir porter le maillot de l’OM », expliquait-on à Marseille sur le cas Mbemba.

« Le changement d'entraîneur a ouvert un nouveau cycle »

Comment l'OM en est arrivé là avec Chancel Mbemba ? A l’occasion du Thinking Football Summit, Pablo Longoria a expliqué : « Mbemba a réalisé de bonnes performances. Le changement d'entraîneur a ouvert un nouveau cycle de trois ans et nous voulions faire des changements, nous voulions du sang neuf dans le vestiaire et créer un groupe pratiquement nouveau ».