Mercato - OM : Mino Raiola vend la mèche pour la vente de l’OM !

Publié le 22 mars 2022 à 4h00 par A.M.

Selon Thibaud Vézirian, le supposé intérêt de l'OM pour Henrik Mkhitaryan est révélateur de l'avancée de la vente du club phocéen.

Depuis plus d'un an, Thibaud Vézirian ne cesse d'assurer que l'OM est vendu. Malgré les démentis récurrents de Frank McCourt et Pablo Longoria, le journaliste n'en démord pas et voit de nombreux signaux allant dans son sens. Le dernier en date serait l'intérêt supposé de l'OM pour Henrik Mkhitaryan, joueur dont les intérêts sont représentés par Mino Raiola.

L'intérêt pour Mkhitaryan en dit long