Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Milik, Henrique... Pierre Ménès n'est pas encore convaincu !

Publié le 28 janvier 2021 à 4h45 par A.M.

Alors que l'OM a obtenu le prêt d'Arkadiusz Milik cet hiver, Pierre Ménès se demande surtout qui va pouvoir lui transmettre de bons ballons.

En quête d'un avant-centre cet hiver, l'Olympique de Marseille a obtenu le prêt avec option d'achat d'Arkadiusz Milik. L'attaquant débarque en provenance de Naples avec une belle réputation, mais quelques doutes sur son état de forme compte tenu du fait qu'il ait été écarté par le club italien où il refusait de prolonger son contrat. Et alors que cette arrivée a tout de la belle affaire pour l'OM, Pierre Ménès émet toutefois quelques doutes.

«C’est passé crème, c’est un truc hallucinant»