Mercato - OM : McCourt va toucher le jackpot avec la vente de l’OM !

Publié le 5 février 2021 à 16h45 par Th.B.

Dans les tuyaux depuis plusieurs heures désormais, la vente de l’OM se rapprocherait considérablement à en croire divers journalistes. Et le propriétaire Frank McCourt pourrait en tirer 480M€ grâce au rachat de The Kingdom Holding Company.

Après de longues semaines de spéculations et de témoignages dans la presse concernant un potentiel rachat de l’OM porté par Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi, l’Olympique de Marseille pourrait finalement être vendu par Frank McCourt, mais à un tout autre acheteur. En effet, entre ce que Thibaud Verizian a communiqué ce vendredi le fait que The Kingdom Holding Company (KHC), qui appartient au prince saoudien Al-Walid ben Talal Al Saoud, devrait racheter le club phocéen et l’information complémentaire apportée par Matthias Manteghetti, tout porte à croire que l’OM va passer sous pavillon saoudien sous peu. Ce vendredi, le journaliste de Canal+ a d’ailleurs expliqué que le président de la République Emmanuel Macron serait impliqué dans ce dossier XXL, étant un fervent admirateur de l’OM. Le chef de l’Etat aurait pris part aux négociations par le biais de Jacques-Henri Eyraud, président de l’OM. Matthias Manteghetti a fait un gros point sur la situation.

Une vente à 480M€ + une augmentation du capital