Mercato - OM : McCourt peut rêver d'un énorme transfert

Publié le 20 juin 2022 à 1h00 par Arthur Montagne

Recruté il y a un an, Gerson n'a cessé de monter en puissance durant la saison, au point d'avoir attiré le regard de plusieurs clubs comme l'explique un agent de joueurs. De quoi enfin envisager une grosse vente pour Frank McCourt, mais l'OM ne semble pas forcément vendeur.

Arrivé il y a un an à l'OM, Gerson a connu des débuts poussifs avant de monter en puissance et s'imposer comme un joueur indispensable pour Jorge Sampaoli. Des prestations qui ont visiblement attiré des convoitises, mais le père du joueur mettait récemment les choses au clair : « C'est quoi cette bêtise ? Il n'y a aucun projet de départ, tout se passe très bien avec Pablo Longoria et on a hâte de jouer la Ligue des champions. Gerson sera là, l'OM c'est notre deuxième maison. Quand a lieu le 1er match de la Ligue des Champions ? En septembre ? Je viendrai à Marseille pour l'occasion, je ne veux pas manquer ça au Vélodrome ! » Une tendance confirmée par un agent de joueurs qui assure toutefois que Gerson a la cote sur le marché.

Gerson a la cote