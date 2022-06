Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle confirmation pour le transfert de Renato Sanches

Publié le 19 juin 2022 à 15h15 par Arthur Montagne

En quête de nombreux renforts dans l'entrejeu, le PSG s'active de façon concrète en coulisses. Luis Campos ne chôme pas et aurait déjà bouclé le transfert de Vitinha pour 40M€. Mais ce n'est pas tout puisque comme révélé par le10sport.com, Luis Campos a aussi lancé l'opération Renato Sanches. Une piste qui se confirme.

Nommé conseiller football du PSG il y a quelques jours, Luis Campos est déjà très actif en coulisses et pourrait prochainement boucler ses premiers transferts. Il faudra probablement attendre la nomination d'un nouvel entraîneur avant l'officialisation des premières recrues. Les noms commencent d'ailleurs déjà à circuler. Tout laisse à penser que Vitinha sera le premier renfort de l'ère Campos pour le PSG, puisque le milieu de terrain portugais devrait débarquer pour 40M€ en provenance du FC Porto. Mais ce n'est pas tout.

Renato Sanches https://t.co/UeKEOJDDhLVitinha https://t.co/JWcFqY09yRGaltier https://t.co/5qq8WeoO5TPrêt pour la suite… ? — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 19, 2022

Renato Sanches toujours plus proche du PSG

En effet, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG a démarré des discussions avec l'entourage de Renato Sanches que Luis Campos connaît très bien pour l'avoir recruté au LOSC en 2019. Une information confirmée par de nombreux médias et ce dimanche, c'est au tour du Parisien d'évoquer les contacts entre le PSG et le milieu de terrain portugais. Le quotidien ajoute que les Dogues sont vendeurs car Renato Sanches touche un gros salaire, près de 340 000€ bruts mensuels, et son contrat s'achève dans un an. Par conséquent, le PSG tient peut-être une autre recrue.