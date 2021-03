Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt fait une énorme promesse pour Eyraud !

Publié le 1 mars 2021 à 20h10 par B.C.

Alors qu’il a quitté la présidence de l’OM, Jacques-Henri Eyraud va néanmoins siéger au conseil de surveillance du club phocéen. Si ce nouveau rôle interroge, Frank McCourt a assuré aux supporters que le prédécesseur de Pablo Longoria n’aura plus d’influence au sein du club.

Dans le collimateur des supporters de l’OM et de certains élus locaux, Jacques-Henri Eyraud a été démis de ses fonctions de président ce vendredi, en étant remplacé par Pablo Longoria. Néanmoins, Eyraud ne quitte pas pour autant le club phocéen puisqu’il intègre le conseil de surveillance de l’Olympique de Marseille. Un rôle qui interroge, d’autant que certains observateurs du club estiment que le désormais ex-président pourrait encore avoir de l’influence en interne. Frank McCourt a toutefois tenu à rassurer les supporters

« Eyraud is out »