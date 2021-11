Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt, Arabie Saoudite... Pierre Ménès répond à Vézirian pour la vente du club !

Publié le 10 novembre 2021 à 3h30 par A.M.

Alors que Thibaud Vézirian ne lâche rien concernant la vente de l'OM, Pierre Ménès estime de son côté que Frank McCourt ne veut pas vendre.

Très actif sur le sujet de la vente de l'OM, le journaliste Thibaud Vézirian assure depuis plusieurs mois que le club passera prochainement sous pavillon saoudien. Ces derniers jours, il en rajoutait d'ailleurs récemment une couche : « Je n’ai pas d’infos sur l’officialisation. C’est très compliqué, c’est top secret. Nous verrons ça en temps et en heure. Je sais juste que certains ont voulu me faire passer pour un menteur et je souris d’avance. L’officialisation, ça va arriver ». Malgré tout, Pierre Ménès est loin de partager cette vision des choses puisqu'il est convaincu que Frank McCourt ne veut pas vendre l'OM.

«McCourt n’a pas envie de vendre le club donc il n’y a pas de rapport»