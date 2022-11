Mercato - OM : Mauvaise nouvelle pour les finances du projet McCourt

Guillaume de Saint Sauveur

Alors que l’OM dispose d’un pourcentage à la revente pour Lucas Ocampos, l’attaquant argentin évolue actuellement du côté de l’Ajax Amsterdam, prêté par le FC Séville. Mais il aurait d’ores et déjà pris une décision qui ne fera pas les affaires du club phocéen…

Passé dans les rangs de l’OM entre 2015 et 2019, Lucas Ocampos avait finalement été vendu au FC Séville pour 15M€, dans une période à laquelle le club phocéen faisait face à de gros soucis financiers. Andoni Zubizarreta avait néanmoins réussi à négocier un pourcentage à la revente pour Ocampos, cela pourrait ne pas suffire pour l’OM.

Ocampos va retourner à Séville

Selon les révélations du média argentin TNT Sports , Lucas Ocampos aurait d’ores et déjà décidé qu’il ne resterait pas à l’Ajax Amsterdam au terme de son prêt en juin prochain, et il retournera au FC Séville. En clair, il ne sera pas transféré, et l’OM peut donc d’ores et déjà tirer un trait sur le pourcentage à la revente prévu dans ce dossier.

Un contrat jusqu’en 2024

Pour rappel, Lucas Ocampos n’aura plus qu’une année de contrat avec le FC Séville en juin prochain, et il n’aura alors que deux options pour son avenir : une prolongation ou bien un départ libre en 2024.