Mercato - OM : Marseille lâche sa réponse pour ce transfert à 6M€

Hugo Chirossel

Alors qu’il ne reste plus qu’une dizaine de jours avant la fermeture du marché des transferts, l’OM a encore plusieurs dossiers à régler et notamment celui de Luis Henrique. De retour après avoir passé un an et demi en prêt à Botafogo, l’ailier de 22 ans est annoncé sur le départ, mais Marseille ne le vendra pas à n'importe quel prix.

Renan Lodi, vendu à Al-Hilal contre un montant estimé à 25M€ bonus compris, risque de ne pas être le seul joueur à quitter l’OM lors de ce mercato hivernal. D’autres départs sont à prévoir à Marseille, qui doit notamment régler le cas de Pape Gueye, dont le contrat arrive à son terme en juin prochain.

Mercato - OM : Une offre est partie pour un transfert en Ligue 1 https://t.co/3HzFUxxli2 pic.twitter.com/r9gX17CD9u — le10sport (@le10sport) January 21, 2024

L’Atlético Mineiro a fait une offre pour Henrique

Le prochain départ pourrait en revanche être celui de Luis Henrique. Ce dernier a fait son retour début janvier, après avoir passé un an et demi en prêt à Botafogo. Bien qu’il soit sous contrat jusqu’en juin 2025, l’ailier brésilien de 22 ans ne semble pas entrer dans les plans de l’OM.

Offre refusée par l’OM