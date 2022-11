Mercato - OM : Mandanda reçoit un gros message après son transfert

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Parti de l’OM l’été dernier après avoir fait quasiment toute sa carrière à Marseille, Steve Mandanda fait les beaux jours du Stade Rennais depuis le début de saison. Convoqué pour la Coupe du monde, le gardien de 37 ans a reçu les éloges d’Hugo Lloris, le capitaine des Bleus.

Après une saison à alterner avec Pau Lopez, Steve Mandanda a pris la décision de quitter l’OM. Le champion du monde 2018 a rejoint le Stade Rennais, actuel troisième de Ligue 1, juste devant… Marseille. Lorsqu’il a pris la décision de quitter son club de toujours, Mandanda n’a pas caché que son principal objectif était de disputer la Coupe du monde.

Steve Mandanda va jouer son troisième Mondial

Pari réussi pour le joueur le plus capé de l’histoire de l’OM ! Avec la blessure de Mike Maignan, Steve Mandanda a été choisi par Didier Deschamps pour seconder Hugo Lloris. Interrogé sur la présence du gardien rennais, le capitaine de l’équipe de France a reconnu son retour en forme depuis son transfert.

« Il fait de bonnes choses avec le Stade Rennais »