Equipe de France : Les vérités de Deschamps sur le forfait de Kimpembe

Publié le 14 novembre 2022 à 17h30

Thibault Morlain

Pour cette Coupe du monde 2022 au Qatar, Presnel Kimpembe aurait dû être l'un des leaders de l’équipe de France. Malheureusement, pas assez remis de sa blessure, le joueur du PSG a dû déclarer forfait, laissant ainsi sa place à Axel Disasi. Un coup dur pour les Bleus sur lequel est revenu Didier Deschamps ce lundi.

Il n’y aura donc pas Presnel Kimpembe avec l’équipe de France pour la Coupe du monde au Qatar. Pourtant appelé par Didier Deschamps, le joueur du PSG a préféré déclarer forfait ce lundi. Ne se sentant pas à 100% de ses capacités suite à ses derniers pépins physiques, Kimpembe a ainsi renoncé à cette participation au Mondial. « Malheureusement, ma santé passe avant tout et les derniers tests ont montré que je ne pourrai pas assurer un rendement à 200% et je ne souhaite pas déstabiliser le groupe », a posté le Parisien sur ses réseaux sociaux.

« Tout a été fait pour lui permettre d'être disponible »

Présent en conférence de presse ce lundi, Didier Deschamps s’est confié sur ce forfait de Presnel Kimpembe pour la Coupe du monde au Qatar. Alors que le sélectionneur de l’équipe de France devra donc se passer du joueur du PSG, il a expliqué devant les journalistes : « Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Tout a été fait pour lui permettre d'être disponible. Après, il y a la réalité. Celle de mercredi n'est pas celle d'aujourd'hui. Il y a sa situation physique et son ressenti aussi. C'est quelqu'un qui est honnête, et il a eu l'honnêteté de faire face à la réalité, même si elle est douloureuse aujourd’hui ».

