Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mandanda fait déjà l’unanimité après son transfert

Publié le 21 juillet à 12h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Après avoir porté le maillot de l’OM pendant quatorze saisons, Steve Mandanda a changé d’air cet été et s’est engagé avec le Stade Rennais qui devrait être l’ultime challenge de sa carrière. Et pour sa première sortie avec le club breton, l’international français a déjà convaincu tout le monde.

Passé par l’OM entre 2007 et 2016 puis entre 2017 et 2022, Steve Mandanda (37 ans) restera, sans conteste, l’un des plus grands gardiens de l’histoire du club phocéen. Très longtemps indiscutable dans les cages marseillaises et auteur de grandes saisons, l’international français s’était retrouvé plus en difficulté ces derniers mois avec l’arrivée de Pau Lopez et l’alternance instaurée entre les deux par Jorge Sampaoli. Mandanda a donc pris une décision radicale cet été en quittant l’OM, à deux ans de fin de son contrat, pour s’engager avec le Stade Rennais.

« Un choix mûrement réfléchi »

Présenté le 13 juillet dernier en conférence de presse par le Stade Rennais, Mandanda se confiait sur les coulisses de son départ de l’OM et justifiait cette décision : « Ça a été un choix mûrement réfléchi. J’ai eu les premiers contacts à la fin de saison. Ensuite, j’ai vu le coach. J’ai beaucoup réfléchi à ma situation à Marseille. Il y a ici un projet très ambitieux. Je devais être convaincu que j’avais encore cette envie d’être performant, de gagner et d’aider le club. Donc je les ai rappelé pour les accepter de venir. Je suis très content d’être là », a indiqué Mandanda.

Mercato - Officiel : Après Clauss, l’OM tient le remplaçant de Mandanda https://t.co/Qf9kxyBOFZ pic.twitter.com/bqasx92eFt — le10sport (@le10sport) July 20, 2022

Une première réussie avec Rennes

Mercredi, le gardien français a effectué sa toute première sortie avec le maillot rennais en match amicale sur la pelouse du SM Caen (victoire 2-1), et sa performance a beaucoup plu à Bruno Génésio, son nouvel entraîneur : « Il a amené de la sécurité, c'est un gardien qui prend beaucoup d'espace, qui rassure. C'est un plus dans son jeu au pied et dans l'assurance qu'il apporte à sa défense », a confié le technicien du Stade Rennais sur l’ancien gardien de l’OM.

« Top de l’avoir avec nous »