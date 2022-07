Foot - Mercato - ASSE

Batlles s'enflamme pour son mercato, des transferts annoncés

Publié le 21 juillet à 11h00 par Dan Marciano

Après le match de préparation face aux Girondins de Bordeaux (1-1), Laurent Batlles s'est présenté face aux journalistes. L'occasion pour l'entraîneur de l'ASSE de se prononcer sur ses deux nouvelles recrues, Mathieu Cafaro et Victor Lobry. mais aussi sur la suite du mercato estival. Des départs et des arrivées sont attendus dans les prochaines semaines.

La journée de mercredi a été mouvementée à l'ASSE. Le club stéphanois a officialisé les arrivées de Mathieu Cafaro et de Victor Lobry. Les deux renforts ont pris place dans les tribunes du stade Louis-Darragon pour assister au match de préparation opposant l'ASSE aux Girondins de Bordeaux. Ils rejoignent les trois premières recrues de Laurent Batlles : Anthony Briançon, Jimmy Giraudon et Dylan Chambost. Alors que son équipe a concédé le match nul (1-1), Laurent Batlles s'est prononcé sur ses nouvelles recrues estivales.





« Ce sont deux joueurs techniquement très intéressants »

L'entraîneur de l'ASSE est ravi de pouvoir compter sur Victor Lobry et Mathieu Cafaro, même si ce dernier, prêté avec option d'achat par le Standard de Liège, devra patienter avant d'apparaître avec le maillot stéphanois. « Victor est un profil polyvalent qui va jouer dans le milieu, comme Mathieu qui a en plus la possibilité de jouer sur un côté. Ce sont deux joueurs techniquement très intéressants, avec un bon pied et un beau volume de jeu. Pour Cafaro, il faudra attendre un peu car il s’entraînait avec la réserve du Standard » a confié Laurent Batlles en zone mixte.

« On peut s’attendre à des départs et des arrivées »

Questionné sur la suite du mercato estival, Laurent Batlles a annoncé du mouvement dans les prochaines semaines. « Il ne faut pas faire n’importe quoi. On peut s’attendre à des départs et des arrivées. Pour l’instant, on est dans l’attente. Ce n’est pas dérangeant pour le moment. Il faut juste qu’au 1er septembre, l’équipe soit compétitive » a confié le technicien dans des propos rapportés par Le Progrès.

Camara et Aouchiche sur le départ

A en croire le média régional, l'ASSE pourrait enregistrer deux départs majeurs dans les prochaines semaines. Présents l'année dernière dans le groupe de Pascal Dupraz, Mahdi Camara et Adil Aouchiche ont de grandes chances de quitter l'ASSE avant la fin du mercato estival. Le premier cité serait dans le viseur de plusieurs formations anglaises, italiennes et allemandes. Quant à Aouchiche, il a dernièrement été cité dans le viseur du Feyenoord Rotterdam, mais les deux parties ne s'entendaient pas sur les modalités du transfert.