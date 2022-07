Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mandanda est parti, Rennes dévoile les coulisses de l’opération

Publié le 9 juillet 2022 à 2h00 par Thibault Morlain

Véritable légende de l’OM, Steve Mandanda a toutefois fait ses valises à l’occasion de ce mercato estival. Au terme d’une saison compliquée durant laquelle il s’est retrouvé relégué sur le banc de touche suite à l’arrivée de Pau Lopez, Mandanda a donc pris la décision de faire ses valises. Le voilà désormais du côté de Rennes. Entraîneur du club breton, Bruno Génésio a dévoilé les dessous de cette opération.

Malgré ses 37 ans, Steve Mandanda voulait encore jouer régulièrement. Visiblement, cela n’était plus possible à l’OM. Il a alors fait le choix de partir à l’occasion de ce mercato estival. Alors qu’il avait encore un contrat jusqu’en 2024, Mandanda est parti librement et s’est engagé à Rennes, signant un contrat de deux ans en Bretagne.

Mercato - OM : Guendouzi sort du silence après le départ de Mandanda https://t.co/KNFRxEfGnP pic.twitter.com/4fwwgmlgeh — le10sport (@le10sport) July 8, 2022

« Ça ne date pas d’aujourd’hui »

Du côté de Rennes, on ne peut que se réjouir de ce coup réalisé avec Steve Mandanda. Rapporté par Ouest France , Bruno Génésio en a dit plus sur l’arrivée de l’ancien joueur de l’OM : « C’était une de nos priorités à ce poste-là. On a attendu un peu plus que prévu, pour plein de raisons, mais on est très heureux d’avoir pu finaliser. On voulait absolument avoir Steve avec nous. C’est un très grand gardien avec beaucoup d’expérience. C’était le profil que l’on recherchait et il correspond pleinement à la mentalité que l’on souhaite avoir dans ce groupe. Il a fallu le convaincre ? Comme je le dis souvent, il y a le joueur mais l’être humain aussi. C’était important d’avoir des discussions de visu avec lui. J’en ai eu une physique en début de mercato au mois de juin et d’autres échanges au téléphone. Je suis très content qu’il ait pu nous rejoindre. Il était notre premier choix ? Oui, depuis quelque temps déjà, puisqu’on s’était interrogé au mois janvier lorsqu’Alfred s’était blessé. C’était vers Steve que l’on s’était tourné. Ça ne date pas d’aujourd’hui et c’est vraiment quelque chose de très important pour l’équipe et le club. (…) Il y a eu un premier contact en janvier, mais c’était trop tôt. Après on a poursuivi ça début juin et régulièrement tout le mois de juin ».

« On avait eu quand même quelques échanges rassurants »

Steve Mandanda est donc arrivé à Rennes et le départ de Jorge Sampaoli n’a rien changé à la décision de l’ex-gardien de l’OM. Cela aurait pu, mais voilà l’international français en Bretagne. « Le départ de Sampaoli aurait-il pu remettre en question sa venue ? Ça aurait pu, mais on avait eu quand même quelques échanges rassurants, même si dans ce métier il faut toujours être prudent. On est contents de pouvoir attirer un joueur de ce niveau-là au Stade Rennais », a lâché Génésio.

« C’est vraiment quelque chose pour le club de très, très, très important »