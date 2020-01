Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Luiz Gustavo donne les raisons de son départ !

Publié le 19 janvier 2020 à 21h30 par La rédaction

Désormais en Turquie du côté du Fenerbahce, l’ancien milieu de terrain marseillais Luiz Gustavo est revenu sur son départ de l'OM.

Luiz Gustavo s’était imposé comme un joueurs cadres du milieu de terrain, dès sa première saison à l’Olympique de Marseille. Mais la deuxième fut bien plus compliquée pour le Brésilien. Baladé entre le milieu de terrain et la défense, il a finalement décidé de quitter l'OM l’été dernier, pour rejoindre Istanbul et Fenerbahce. Si son passage à l’OM n’a pas été de longue durée, Luiz Gustavo avait noué de forts liens avec le club et ses supporters, au point d’être ému aux larmes lors de son départ pour la Turquie.

« Cette deuxième année n’a pas été bonne, donc je suis parti »