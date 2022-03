Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria va avoir un gros transfert à financer cet été…

Publié le 27 mars 2022 à 3h15 par G.d.S.S.

Alors que William Saliba n’a pas caché son envie d’être définitivement transféré à l’OM au terme de son prêt l’été prochain, cette opération s’annonce délicate à financer pour Pablo Longoria qui devra bien préparer son coup.

Récemment interrogé au micro de RMC Sport, William Saliba (21 ans) affichait un souhait fort pour son avenir à l’OM, où il est prêté sans option d’achat par Arsenal cette saison : « Je n’ai jamais caché que je me sentais bien ici (…) Je pense qu’il y aura des discussions après, fin mai-début juin, avec Arsenal et Marseille, on tranchera à ce moment-là. Mais c’est sûr que continuer ici, ne serait pas une mauvaise idée, au contraire, je connais la ville, mes coéquipiers, mon coach. Mais cela ne dépend pas que de moi », a indiqué Saliba. Le discours est donc clair de la part du défenseur appartenant à Arsenal, mais l’OM aura fort à faire pour financer cette opération…

Saliba veut l’OM, mais…