Mercato - OM : Longoria tient déjà le successeur de Payet !

Publié le 4 mai 2022 à 3h15 par Arthur Montagne

Prêté sans option d'achat par Schalke 04, Amine Harit se verrait toutefois bien rester à l'OM afin de succéder à Dimitri Payet.

Après un début de saison poussif, Amine Harit est monté en puissance et finit très fort l'exercice en cours. Toutefois, son avenir à l'OM reste incertain puisqu'il est prêté sans option d'achat par Schalke 04. Malgré tout, l'international marocain se verrait bien rester et même prendre la succession de Dimitri Payet à moyen terme.

Harit ouvre la porte à la succession de Payet