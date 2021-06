Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria tenterait un coup incroyable avec Luiz Gustavo !

Publié le 14 juin 2021 à 19h30 par Dan Marciano mis à jour le 14 juin 2021 à 19h32

A la recherche de renforts au milieu de terrain, l'OM aimerait rapatrier Luiz Gustavo et aurait même formulé une première offre à Fenerbahçe selon la presse turque.

Nommé par Frank McCourt en février dernier, Pablo Longoria entame son premier mercato estival en tant que président de l’OM. Passé par la Juventus et le FC Valence, le dirigeant espagnol collabore étroitement avec Jorge Sampaoli pour bâtir une équipe capable de performer en Europa League la saison prochaine. Les secteurs à renforcer sont nombreux et Longoria s’est déjà mis au travail. Le 9 juin dernier, quelques heures après l’ouverture du mercato estival, la formation phocéenne annonçait avoir trouvé un accord de principe avec Flamengo pour Gerson. Agé de 24 ans, le joueur brésilien viendra renforcer le milieu de terrain et pourrait évoluer aux côtés de Mattéo Guendouzi. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 3 juin dernier, l’OM espère accueillir le joueur français, mais Arsenal se montre gourmand dans ce dossier. Plusieurs autres joueurs ont été annoncés dans le viseur de Pablo Longoria à l’instar de Thiago Almada (Velez Sarsfield), d’Arturo Vidal (Inter) ou encore de Philippe Coutinho (FC Barcelone). Mais ce lundi, la presse turque évoque une nouvelle piste, et pas n’importe laquelle.

L'OM aurait formulé une offre pour Luiz Gustavo