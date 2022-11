Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria sur le départ, la folle annonce

Publié le 10 novembre 2022 à 03h30

Arthur Montagne

Depuis plusieurs jours, une rumeur circule concernant l’avenir de Pablo Longoria qui serait notamment convoité par la Juventus. Et Daniel Riolo relance ce dossier en annonçant que le président de l’OM rêve d’un retour en Italie.

Nommé président de l'OM il y a un an et demi, Pablo Longoria est globalement très apprécié à Marseille. Il faut dire que l'Espagnol a succédé à Jacques-Henri Eyraud, qui était à l'inverse régulièrement critiqué par les fans marseillais. Néanmoins, un départ de Pablo Longoria fait parler ces dernières semaines notamment du côté de la Juventus. Et Daniel Riolo confirme cette possibilité.

Transferts - OM : Longoria va boucler un dossier sur le mercato, l'annonce est tombée en interne https://t.co/qUij0VRAhS pic.twitter.com/YrG7EjboQp — le10sport (@le10sport) November 9, 2022

«Longoria a fait le ménage»

« Pablo Longoria est un séducteur, c’est quelqu’un qui plait aux supporters de l’OM, aux observateurs. Et il y a plein de raisons d’être séduit par Longoria. Il y a plein de choses positives à dire sur lui. Mais le problème, c’est sa gestion musclée. Cela a été le cas la saison dernière, on oublie même que l’entraîneur avec qui il a obtenu cette place de deuxième en Ligue 1, Sampaoli, s’en va (…) Marseille est un chaudron permanent et quand cela bout dans le chaudron, ça va. Mais quand ça s’arrête de bouillir, là il commence à y avoir un problème. Longoria a fait le ménage, il a viré pas mal de monde pour ramener des gens à lui », lance le journaliste au micro de l' After Foot avant d'enchaîner.

«L'Italie c'est son rêve»