Mercato - OM : Voilà la vérité sur la succession de Saliba

Publié le 10 novembre 2022 à 03h00

Guillaume de Saint Sauveur

Arrivé au terme de son prêt avec l’OM en juin dernier, William Saliba est donc retourné à Arsenal. Et pour pallier ce départ, Pablo Longoria a finalement opté pour un coup audacieux avec le recrutement de Chancel Mbemba. Retour sur ce dossier.

Auteur d’un exercice 2021-2022 pour le moins XXL avec l’OM, ce qui lui a permis de s’ouvrir les portes de l’Équipe de France et d’obtenir une place de titulaire avec Arsenal, William Saliba avait malgré tout quitté le club phocéen l’été dernier. Arrivé au terme de son prêt sans option d’achat à l’OM, Saliba a finalement été remplacé par un profil inattendu.

Mbemba, l’élu de Longoria

En effet, Pablo Longoria a opté pour le recrutement de Chancel Mbemba en début de mercato estival pour remplacer Saliba, d’autant que le détenteur congolais de 28 ans présentait l’avantage d’être libre depuis son départ du FC Porto et de disposer d’une solide expérience de la Ligue des Champions. Deux arguments chocs pour le président de l’OM.

« On a discuté avec Tudor…»