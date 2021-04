Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria souhaite régler un échec de Jacques-Henri Eyraud !

Publié le 24 avril 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que l’OM fait le forcing en coulisses pour prolonger in-extremis le contrat de Florian Thauvin, Pablo Longoria tente de récupérer tout le retard accumulé par Jacques-Henri Eyraud ces derniers mois dans ce dossier.

Interrogé en conférence de presse jeudi, Jorge Sampaoli prenait position pour l’avenir de Florian Thauvin à l’OM : « Il sort d'une saison difficile, il a connu une blessure importante. On espère qu'il va continuer dans le projet, mais la décision viendra de lui et son agent. D'un point de vue sportif on espère qu'il va continuer avec nous », confiait le technicien argentin. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité en janvier, Pablo Longoria tente d’ailleurs désespérément de faire signer une prolongation de dernière minute à Thauvin, mais le président de l’OM débarque avec du retard dans ce dossier…

L’OM part de loin avec Thauvin

En effet, La Provence a confirmé vendredi dans ses colonnes la détermination de l’OM à fixer l’avenir de Thauvin, mais ce dossier est loin d’être simple. En effet, l’ancien président marseillais Jacques-Henri Eyraud n’avait quasiment pas discuté avec l’entourage du Français pour évoquer cette prolongation, et Pablo Longoria paye aujourd’hui les pots cassés du retard accumulé dans les négociations avec le clan Thauvin. Reste à savoir quelle sera l’issue de ce feuilleton à l’OM…