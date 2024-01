Mercato - OM : Longoria s’est décidé pour trois joueurs de Gattuso

Thomas Bourseau

D’ici la fin du mercato hivernal, l’OM serait susceptible de se débarrasser d’Ismaïla Sarr ou encore de Vitinha. Pour ce qui est des dossiers Iliman Ndiaye et Azzedine Ounahi, il ne faudrait pas s’attendre à les voir quitter le club phocéen. Du moins pendant cette fenêtre des transferts.

Cela a été officialisé dans la journée de mercredi. Six mois après son arrivée à l’OM en provenance de l’Atletico de Madrid pour un peu plus de 10M€, Renan Lodi s’en est allé du côté de l’Arabie saoudite et d’Al-Hilal pour un transfert total de 25M€, les bonus étant compris.

La porte est ouverte pour Sarr

Il se pourrait que d’ici la fin du mercato hivernal, un autre départ ait lieu du côté de l’OM. Celui d’Ismaïla Sarr. Représentant le Sénégal à la Coupe d’Afrique des nations actuellement, l’ailier recruté par l’Olympique de Marseille à la dernière intersaison figurerait sur la liste des transferts de l’OM pour une indemnité comprise entre 10 et 12M€ selon La Tribune OM.

Ndiaye et Ounahi partis pour rester ?