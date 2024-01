Mercato - OM : Longoria boucle trois transferts, la panique est totale

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Une nouvelle fois très actif sur le marché des transferts, l’OM a déjà enrôlé trois joueurs à savoir Jean Onana, Ulisses Garcia et Faris Moumbagna. Bien que le premier ait évolué en Ligue 1, les deux autres sont méconnus du grand public. Et pour Daniel Riolo, il ne s’agit pas de joueurs en mesure d’apporter une plus-value sportive au club phocéen.

Comme attendu, l'OM ne chôme pas sur ce mercato d'hiver. Néanmoins, les joueurs recrutés par Pablo Longoria ne semblent pas encore faire l'unanimité.

«Ça va être difficile d’en trouver un pour dire du bien de ces trois là»

« Ce sont des joueurs qu’on ne connait pas, quand c’est comme ça, tu es obligé de te renseigner. Tu demandes à des scouts. Ça va être difficile d’en trouver un pour dire du bien de ces trois là », s’inquiète le journaliste de RMC au micro de l’ After Foot , avant de poursuivre.

«C’est ultra flippant»