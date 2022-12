Mercato - OM : Longoria s’engage dans une énorme bataille pour ce coup en Ligue 1

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A la recherche de renforts au milieu de terrain suite notamment à la grave blessure d'Amine Harit, l'OM suivrait notamment les prestations de Ludovic Blas. Un dossier complexe en raison de la grosse concurrence dans ce dossier. Le joueur du FC Nantes aurait des touches en France, mais aussi à l'étranger.

Entre la blessure d'Amine Harit et les envies de départ de Gerson, le milieu de terrain de l'OM n'a pas fière allure en cette fin d'année 2022. L'objectif de Pablo Longoria lors du prochain mercato sera de renforcer ce secteur en accueillant un ou deux renforts. Selon la Provence , la piste Ruslan Malinovskyi (Atalanta Bergame) serait toujours d'actualité.

Mercato - OM : Longoria revoit ses plans pour le transfert de Gerson https://t.co/0J36SNWxYV pic.twitter.com/bF71jPYVLd — le10sport (@le10sport) December 21, 2022

Longoria apprécie les qualités de Ludovic Blas

Selon les informations de Média Foot , l'OM aurait également lancé la piste Ludovic Blas. Un profil très apprécié par Pablo Longoria, mais aussi certains joueurs comme Valentin Rongier. Lié au FC Nantes jusqu'en 2024, le joueur de 24 ans a aussi d'autres touches en France.

La concurrence est présente dans ce dossier