Mercato - OM : Longoria se voit fixer un objectif pour boucler ce gros transfert !

Publié le 27 décembre 2021 à 14h30 par Arthur Montagne

En quête de renforts en vue de la saison prochaine, l'OM apprécierait notamment le profil de Seko Fofana qui brille dans l'entrejeu du RC Lens. Interrogé sur son avenir, l'international ivoirien a d'ailleurs évoqué son avenir en fixant une condition importante, à savoir disputer la Ligue des Champions.

De retour en Ligue 1 en 2020, le RC Lens n'avait pas fait les choses à moitié pour se renforcer et ainsi ne pas faire de la figuration dans l'élite. Dans cette optique, les Sang-et-Or ont frappé fort en attirant notamment Seko Fofana qui a avait réalisé une très belle saison à l'Udinese. Dans cette optique, les Lensois ont réussi à attirer l'international ivoirien pour environ 10M€ ce qui ressemble à un très gros coup compte tenu de la qualité du joueur, considéré comme l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1 à son poste. Des prestations qui ne passent pas inaperçues sur le marché puisque Newcastle serait disposé à offrir 29M€ au RC Lens pour s'attacher les services de Seko Fofana tandis que l'OM suit ses prestations depuis de longs mois. Interrogé sur son avenir, le milieu de terrain affiche toutefois sa volonté de disputer la Ligue des Champions.

Fofana veut jouer la Ligue des Champions