Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria s'active pour la succession de Saliba !

Publié le 5 mai 2022 à 3h30 par Arthur Montagne

Alors que l'avenir de William Saliba, prêté par Arsenal sans option d'achat, reste incertain, l'OM s'intéresserait à Evan Ndicka pour le remplacer.

Déjà très actif en coulisses afin de renforcer l'effectif de Jorge Sampaoli en vue de la saison prochaine, Pablo Longoria a conscience de la nécessité de recruter un défenseur central. Et pour cause, entre le départ d'Alvaro Gonzalez, celui probable de Duje Caleta-Car et surtout la situation de William Saliba, prêté sans option d'achat par Arsenal, l'OM est obligé de s'activer dans ce secteur de jeu.

Ndicka dans le viseur de l'OM ?