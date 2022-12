Mercato - OM : Longoria reprend espoir pour ce joli coup à 0€

Hugo Chirossel

À la recherche de renforts, Pablo Longoria souhaiterait notamment recruter un défenseur central supplémentaire. Dans cette optique, le président de l’OM serait intéressé par Mouctar Diakhaby, sous contrat jusqu’en juin 2023. Alors que Valence veut le prolonger, un accord n’a toujours pas été conclu entre les deux parties, ce qui laisse la porte ouverte à un départ lors du mercato hivernal.

Alors qu’Igor Tudor utilise un système à trois défenseurs centraux, l’Olympique de Marseille manque d’éléments dans ce secteur de jeu. Eric Bailly enchaîne les blessures et l’entraîneur croate ne dispose que de Leonardo Balerdi, Samuel Gigot et Chancel Mbemba, même si Sead Kolasinac a également été utilisé à ce poste. Isaak Touré quant à lui représente plus un investissement sur le long terme et peine à s'imposer à l'OM.

Longoria piste Diakhaby

Dans l’optique de recruter un défenseur central supplémentaire, Relevo indiquait récemment que Pablo Longoria s’intéresserait à Mouctar Diakhaby. Après s’être révélé à l’OL, l’international guinéen évolue depuis plus de quatre ans à Valence, avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2023.

Toujours pas d’accord pour une prolongation