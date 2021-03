Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit un message clair pour la succession de Mandanda !

Publié le 25 mars 2021 à 1h15 par T.M.

Du côté de l’OM, Pablo Longoria penserait d’ores et déjà à l’après Mandanda. Toutefois, pour le président phocéen, certaines pistes possibles seraient déjà à oublier.

L’été dernier, Steve Mandanda a prolongé jusqu’en 2024 avec l’OM. Malgré ce nouveau contrat, les Phocéens se tourneraient déjà vers l’avenir. « Je sais que l'OM a l'idée de recruter un gardien plutôt jeune, entre 22 et 25 ans, et que Steve l’accompagne », expliquait d’ailleurs dernièrement Rolland Courbis à propos des plans de l’OM. Mais qui pourrait être l’heureux élu ? Alors que les noms d’Alban Lafont et de Joaquin Blazquez ont été évoqués, cela ne sera pas Illan Meslier, actuel protégé de Marcelo Bielsa à Leeds.

« Ce ne sera pas l’OM »