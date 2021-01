Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit un message clair pour ce buteur de Ligue 1 !

Publié le 5 janvier 2021 à 17h45 par A.C.

David Guion, coach du Stade de Reims, s’est exprimé au sujet de l’avenir de Boulaye Dia. L'attaquant est courtisé par l’OM, mais également par plusieurs clubs de Premier League.

Actuel deuxième meilleur buteur de Ligue 1 derrière Kylian Mbappé, avec 10 buts en 15 matchs, Boulaye Dia continue sur la bonne lancée qui était la sienne la saison dernière. Cela n’a d’ailleurs pas échappé à l’Olympique de Marseille. A la recherche de renforts offensifs Pablo Longoria a tenté de le recruter cet été et, comme nous vous l’expliquons sur le10sport.com, n’a pas du tout lâché prise. Pourtant, du côté du Stade de Reims on semble très confiant concernant l’avenir de Boulaye Dia...

« Dia ? J’ai bon espoir qu’il reste pour au moins finir la saison »