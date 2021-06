Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria proche de boucler un autre gros coup !

Publié le 2 juin 2021 à 14h10 par A.M.

Cet été, l'une des priorités de l'OM sera vendre plusieurs joueurs afin d'alléger sa masse salariale. Dans cette optique, le départ de Kevin Strootman est souhaité. Et cela tombe bien puisque le Néerlandais se rapproche d'un transfert définitif au Genoa.

L'un des principaux objectifs de l'OM cet été sera de dégraisser avec d'alléger sa masse salariale dans un premier temps. Un projet déjà bien entamé par les départ de Florian Thauvin et Valère Germain dont les contrats n'ont pas été prolongés et qui quittent donc le club phocéen. D'autre part, les ventes attendues de Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara devraient permettre de renflouer les caisses marseillaises. Mais ce n'est pas tout puisque Pablo Longoria doit également géré l'épineux cas Kevin Strootman, prêté cette saison au Genoa et dont les revenus plombent les finances de l'OM, d'autant plus que son contrat court jusqu'en juin 2023.

Strootman d'accord avec le Genoa