Mercato - OM : Longoria prépare un énorme coup de balai !

Publié le 7 janvier 2021 à 4h15 par A.M.

Bien que de nombreuses pistes circulent pour renforcer l'OM dans les prochaines semaines, Pablo Longoria travaille également sur des départs.

« On va voir s’il y a la possibilité de trouver des transaction intelligentes. Caleta-Car, Sanson, Kamara seront-ils vendus ? On verra s’il y a des offres. Mais il faut aussi être réaliste par rapport à ce qu’est ce marché avec la crise du coronavirus ». Jacques-Henri Eyraud l'a récemment reconnu, des ventes sont possibles cet hiver afin d'équilibrer les comptes de l'OM. Conscient de la situation, Pablo Longoria cherche déjà à boucler certains départs après avoir déjà mis fin au contrat de Florian Chabrolle qui a rejoint l'AC Ajaccio.

Longoria travaille sur 5 départs