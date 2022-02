Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria prend les choses en main pour Arturo Vidal

Publié le 10 février 2022 à 17h10 par A.C.

Déjà lié à l’Olympique de Marseille par le passé, Arturo Vidal pourrait être le prochain gros coup de Pablo Longoria sur le marché des transferts.

C’est un nom qui revient régulièrement depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli. Ancien joueur du coach argentin avec la sélection du Chili, Arturo Vidal semblait être l’un des dossiers chauds de Pablo Longoria lors du dernier mercato estival. Ce sont finalement Gerson, Matteo Guendouzi ou encore Amine Harit qui ont débarqué à l’Olympique de Marseille et Vidal a poursuivi à l’Inter... où les choses ne se passent pas vraiment au mieux. Ses prestations lui ont attiré les critiques de la presse et des supporters et les dirigeants semblent vouloir se débarrasser de son salaire plus qu’encombrant de 8,5M€.

L’OM parle avec le clan Vidal