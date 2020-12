Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria peut garder espoir pour cette piste hivernale !

Publié le 30 décembre 2020 à 21h25 par La rédaction

Toujours à la recherche du successeur de Bouna Sarr, Pablo Longoria aurait jeté son dévolu sur Bryan Reynolds, jeune pépite du FC Dallas. Si la concurrence est rude pour le Head of Football de l'OM, rien ne serait fait concernant l'avenir du latéral américain.

Transféré au Bayern Munich dans les dernières heures du mercato, Bouna Sarr n'a toujours pas été remplacé à l'OM. Le recrutement d'un latéral droit apparaît ainsi comme l'une des priorités de Pablo Longoria lors du prochain mercato hivernal. Toutefois, le Head of Football de l'OM est confronté à la situation financière délicate du club phocéen, et a ainsi été contraint de faire une croix sur Joakim Maehle, devancé par l'Atalanta Bergame. Récemment, Pablo Longoria a ainsi activé une autre piste avec Bryan Reynolds, révélation de la saison en MLS. Toutefois, la concurrence est rude pour le latéral droit du FC Dallas, également dans le viseur de l'AS Roma, de la Juventus ou encore du Club Bruges. L'OM peut cependant garder espoir avec le défenseur de 18 ans. Alors que Nicolo Schira affirmait que la Juventus de Turin avait trouvé un accord avec le FC Dallas et le joueur, Fabrizio Romano a démenti tout accord avec la Juventus ou un autre club, révélant par ailleurs que la course était très ouverte pour Bryan Reynolds, et que son avenir était encore particulièrement indécis. Pablo Longoria semble ainsi toujours avoir un coup à jouer dans la succession de Bouna Sarr.