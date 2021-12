Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria peut craindre le pire pour la nouvelle pépite de l’OM !

Publié le 27 décembre 2021 à 4h30 par T.M.

De plus en plus apprécié à l’OM, Bamba Dieng ne s’imagine toutefois pas rester toute sa carrière sur la Canebière, rêvant plus haut.

Récemment, l’OM a réglé un gros problème avec Bamba Dieng, en revoyant son salaire à la hausse alors que le buteur n’était pas rémunéré à sa juste valeur. Désormais, l’attaquant sénégalais peut donc pleinement se concentrer sur son football et il y a des résultats, en témoignent les dernières belles prestations de Bamba Dieng. A l’OM, on compte d’ailleurs énormément sur l’attaquant de 21 ans pour l’avenir. Mais encore faut-il que celui-ci reste au sein de l’effectif de Jorge Sampaoli.

« Je rêve d’autres clubs »