Mercato - OM : Longoria lâche un gros indice sur l'avenir de Villas-Boas !

Publié le 9 février 2021 à 23h00 par La rédaction

Pablo Longoria, le directeur sportif de l’OM, s’est exprimé sur le dossier de l’entraîneur. Décryptage.

Ces dernières heures, Pablo Longoria, le head of football de l’OM, a pris la parole publiquement sur le dossier de l’entraîneur : « On est confiant sur le travail que Nasser est en train de faire pour changer la dynamique des résultats. Pour le futur, je ne suis pas une personne qui fait dans la précipitation. Les décisions qui vont être prises vont faire du bien pour le futur du club sur lequel on est focalisé. Je ne rentre pas dans la spéculation. On travaille sur plusieurs pistes, il y a des pistes plus avancées, d'autres juste à des contacts. (...) Le profil du futur coach ? Il faut prendre en compte l'exigence des supporters, l'histoire du club, on doit trouver un coach qui soit conforme à ça, qui nous donne un espoir, il faut un coach pour travailler ensemble, il faut travailler avec de la normalité. On est obligé d'avoir des résultats car on est à l'OM. On doit aussi revaloriser cet effectif ». Que faut-il en penser ?

La situation qu’il décrit correspond à celle de Sampaoli

Entre les lignes, le directeur sportif de l’Olympique de Marseille confirme sa priorité pour le profil de Jorge Sampaoli. En effet, en affirmant qu’il ne travaillait pas dans la précipitation et qu’il faisait confiance à l’intérim de Nasser Larguet, Pablo Longoria confirme sans le dire qu’une attente pourrait être nécessaire avant l’arrivée d’un nouvel entraîneur, ce qui correspond parfaitement à la situation du dossier Sampaoli.