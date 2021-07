Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est passé à l’action pour cette sensation de l’Euro !

Publié le 15 juillet 2021 à 7h30 par T.M.

Bourreau de l’équipe de France avec la Suisse et meilleur passeur de l’Euro, Steven Zuber aurait tapé dans l’oeil de l’OM. D’ailleurs, Pablo Longoria aurait déjà passé la seconde dans ce dossier.

Ce mercredi, avec Luan Peres, l’OM a officialisé sa 7ème recrue de l’été. Et prochainement, il y en aura une huitième puisque William Saliba doit rapidement s’engager avec le club phocéen. Toutefois, le recrutement de Pablo Longoria est loin d’être terminé et certains chantiers doivent encore être résolus. Cela vaut notamment dans le couloir gauche, où Jordan Amavi n’a pas de doublure au poste de piston. Et pour cela, l’OM pourrait se tourner vers l’un des joueurs en vue durant l’Euro : Steven Zuber. Meilleur passeur de la compétition avec la Suisse, le joueur de l’Eintracht Francfort aurait ainsi tapé dans l’oeil des Phocéens.

Des premiers contacts ?